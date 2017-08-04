أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل المنتخب الليبي للمحليين تدريباته اليومية بملعب نادي بوسليم بالعاصمة الليبيه طرابلس استعداداً لملاقاة الجزائر في 12 من شهر أغسطس الجاري بمدينة قسطنطينة الجزائرية .

ويواجه الطاقم الفني للمنتحب الليبي ظروف صعبة ابرزها عدم التحاق عدد كبير من اللاعبين لتجمع الفريق .

وكان مدرب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم جلال الدامجة قد ادلى بتصريحات لقناة 218 قال فيها إن عدم تعاون الجميع هو ماجعل الأمور تصل الى هذا السوء مضيفاً هذه الظروف قد تضطرنا الى الاعتذار عن مباراة المنتخب الودية امام المغرب وربما ايضاً أمام الجزائر في التصفيات المحلية لو لم يكتمل حضور اللاعبين .

من جهته أشار مدير الكرة بالمنتخب الليبي عادل الخمسي أن المشاكل عديدة ابرزها الإمكانيات والظروف المادية وعدم إقامة معسكرات مطالباً الأندية التي تطالب بوضع روزنامة للمنتخب أن تضع روزنامة خاصة بها قبل هذه المطالبات .

وكانت اخر حصة تدريبة للفريق الوطني الليبي قد شهدت التحاق المساعد الجديد لجلال الدامجة عمر المريمي الذي استلم المهمة مؤخراً عقب اعتذار المساعد السابق عبد العاطي القبي .

ويستعد المنتخب الليبي للمحليين للسفر الى تونس لاجراء معسكر تحضيري .