أخبار ليبيا 24 – خاص

رست ناقلة الغاز ” GAZ VENTURE ” أمس الأربعاء، على ميناء الزويتينة البحري تحملُ 2000 طن من غاز الطهي “L.P.G”.

وتجري الاستعدادات من قِبل مشغلي ميناء الزويتينة لإجراء عمليات الضخ والتفريغ بالخزانات الشاحنة لنقل الشحنة عبر صهاريج النقل البري بالشركة إلى مستودع رأس المنقار بنغازي.

ويأتي ذلك لتخفيف الضغط على رصيف شركة البريقة بطبرق المتهالك والذي كان له دورا فاعلا على مدار ثلاث سنوات لتلبية احتياج المناطق الوسطى والشرقية، وكذلك لتقليل التكلفة والوقت، إذ أن هذا الإجراء سيقلل التكلفة بنسبه 65%.