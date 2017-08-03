صرح رئيس قطاع الثروة السمكية الإيطالي جيوفاني تومبيولو، اليوم الخميس ، بأنّ قاربي صيد تابعين لبلدية مازارا ديل فالو بصقلية ، تعرضا لهجوم مسلح في المياه الدولية من قبل قارب على الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، إلا أن تدخل مروحية عسكرية إيطالية وقطعة حربية تابعة للقوات البحرية التونسية قاما بالتدخل و إبعاد القارب المهاجم، حسب قوله.

ورجّح المسؤول الإيطالي أن يكون القارب الذي نفذ الهجوم تابعًا للسلطات الجمركية التونسية، حسب تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الايطالية “أنسامد”.

وأشارت وكالة “أنسامد” إلى أنّ الحادث، الذي وقع مساء أمس الأربعاء عند الغروب، “قد يكون على صلة بما يسمى بـ “حرب الأسماك”.

وأوضحت الوكالة أن القارب الذي نفذ الهجوم “أطلق بعض طلقات الأسلحة النارية صوب قاربي الصيد الإيطاليين، اللذين قاما على الفور بطلب استغاثة عبر الراديو”، مؤكدة أن “التدخل الذي تم في وقت متزامن من قبل طائرة مروحية عسكرية إيطالية ووحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية أجبر القارب المهاجم على إيقاف الهجوم و نجاة القاربين “.