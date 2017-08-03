أخبار ليبيا24- خاص

يستعد الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي لإقامة مهرجان خاص بالألعاب البحرية في منطقة عين زيانة شرق بنغازي السبت المقبل .

وقال رئيس المكتب الإعلامي في الاتحاد الليبي للسباحة صلاح نجم إن المهرجان سينطق صباح يوم السبت المقبل تحت اسم “مهرجان تحرير بنغازي”.

وأوضح نجم أن المهرجان سيقام على فترتين صباحية خاصه بالسباحة والغوص ومسائية خاصة بعروض للقوارب والأشرعة .

وبدأ الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي عدة أنشطة خلال الفترة الماضية وافتتح دورات لتعليم السباحة لكافة الأعمار في حوض المدرسة الدولية .