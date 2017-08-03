أخبار ليبيا24- خاص

سجل مركز طبرق الطبي خلال الفترة الماضية إجراء أول عملية جراحية خاصة باستئصال كلى تزن ” 6.25 ” كيلو جرام الأولى بالعالم من حيث الوزن و الحجم .

وأكد رئيس قسم جراحة المخ و الأعصاب في مركز طبرق الطبي الدكتور كمال الزيداني أن قسم جراحة المخ و الأعصاب تمكن من إجراء أكثر من “250 ” عملية جراحية خطيرة ودقيقة خلال الفترة القليلة الماضية لعدد من الحالات العاجلة .

وأضاف الزيداني أن عدد العمليات خلال العاميين الماضيين تجاوز ” 250 ” عملية جراحية على الرأس من كسور في الجمجمة والتشوهات الخلقية وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

وأشار رئيس قسم جراحة المخ و الأعصاب إلى أن الحالات كانت من مختلف مدن ومناطق ليبيا ، و ذلك بإشراف وعمل طاقم طبي ليبي .