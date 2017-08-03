أخبار ليبيا24

عادت شركة “شلمبرجير” للخدمات النفطية لاستئناف نشاطها عقب استقرار الوضع الأمني في مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حيث تقوم حاليا بتنفيذ أول عمل لها بعد عودتها.

وشرعت الشركة بعد توقف استمر لأكثر من ثلاث سنوات في تنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بالآبار النفطية وصيانتها.

وساهم تحسن الوضع الأمني والرغبة لدى الشركة في تنفيذ بعض الأعمال المهمة بشكل كبير في عودة أغلب الشركات الخدمية إلى مواقعها بمختلف الحقول ما يعني عودة نشاطها الخدمي في تلك المواقع.

و تم الانتهاء من إجراء التقييم الأمني للحقول النفطية التابعة للشركة بواسطة إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال بالاتفاق مع شركة “شلمبرجير” حيث كانت نتيجة التقرير إيجابية.

الجدير بالذكر أن الحقول التي تم الانتهاء من إجراء التقييم الأمني لها هي حقول :(زلطن، الجبل، الوادي، اللهيب، المقيل، الصرة، الساحل، الحطيبة، الاستقلال، الإرادة،) وموقع ميناء البريقة ويجري العمل حالياً على تقييم الوضع الأمني لحقل “الراقوبة” من قبل إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.