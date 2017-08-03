أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، مواصلة شركة القطر والإنقاذ بمساندة الضفادع البشرية لليوم الثامن على التوالي عمليات المسح والمعاينة للأحواض.

وأضاف الشهيبي، أن عمليات المسح والمعاينة شملت كذلك الممر الملاحي ومنطقة المناورة والتراكي (الأرصفة)، لتبدأ المرحلة المقبلة وهي انتشال العوائق ومخلفات الحرب.

من جهته، أوضح مدير شركة القطر والإنقاذ عبدالسلام الناجي، أن عمليات المسح وصلت إلى 80 % من إجمالي المساحة المستهدفة بالمسح وتقدر بحوالي 150 هكتار، بما فيها حوض المنصة النفطية التابعة لشركه البريقة لتسويق النفط.

هذا ولم تحدد إدارة ميناء بنغازي البحري أي مده أو موعد لافتتاح الميناء حتى الآن.