أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الإعلامي باسم صنف الهندسة العسكرية، ر.ع. علي العوامي، إن كاسحة الألغام تقوم بتفجير الألغام البسيطة ذات الانفجار الصغير غير المؤثر عليها مثل (م د؛؛ م أ؛؛ الحقائب البلجيكية؛؛ القوافز).

وأوضح العوامي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الألغام إذا كانت صنع محلي كـ”دانات الطيران؛؛ دانات الهاوزر والمدفعية؛؛ الدقم”، وغيرها من الدانات ذات الانفجار الضخم، فهذا يؤثر على الكاسحة لأنها معدلة على الألغام الصغيرة والأراضي المفتوحة.

وأضاف العوامي، أن في هذه الحرب، جميع الألغام والمفخخات كانت موجودة بالمنازل والمزارع، والكاسحة غير قادرة على دخول هذه المناطق وحتى إذا دخلت على هذا النوع من الألغام والمفخخات فسوف تقوم هذه الألغام والمفخخات بتدمير الكاسحة كليا.

وتابع “ناشدنا في أكثر من مرة بتوفير معدات حديثة الكشف عن المواد المتفجرة ولكن دون جدوى ومازلنا نعمل في ظل انعدام الإمكانيات”.

هذا ويأتي تصريح الهندسة العسكرية، إجابة على التساؤلات عن عدم استخدام الكاسحة من قبل رجال الهندسة العسكرية في محاور القتال.