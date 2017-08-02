أخبار ليبيا24- خاص

قال وكيل عام وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بتسيير أعمال الوزارة عقوب عبد الله عقوب إن الهدف من تأجيل الامتحانات هو مصلحة الطالب وحماية مؤهلاتنا العلمية والمحافظة على جودتها.

وأكد عقوب خلال استقباله الإثنين في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء عدد من طلبة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي ببعض المناطق التعليمية أنه تم التوصل لمن تسبب في تسريب الامتحانات وبالتالي هم الآن في السجن وقيد التحقيق .

وأوضح وكيل عام وزارة التعليم أن الامتحانات ستكون في متناول جميع الطلبة حيث أنها متدرجة من السهل إلى المتوسط .

يشار إلى أن وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة قامت بإلغاء عدد من الامتحانات الثانوية بعد تسريب الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.