أخار ليبيا24- خاص

أعلن ممثلو مكون التبو المقاطعون لهيأة صياغة الدستور رفضهم لمخرجات الهيأة التي وصفوها بغير الشرعية لمخالفتها لنص التوافق مع التبو.

وأكد ممثلو مكون التبو في بيانهم – الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – أن للمجتمع التباوي الحق الكامل في الدفاع عن حقوقه.

وشددوا على كل الجهات المعنية المحلية والدولية التعامل على أساسها والالتزام بالمواثيق الدولية، مؤكدين على أن التوافق هو الشرعية لبناء ليبيا الديمقراطية التي تضمن التعايش بين كل القوميات وتحقيق الاستقرار الدائم.

وأشاروا إلى أن مكون التبو قاطع أعمال الهيأة منذ أغسطس 2015 بعدما استحوذ عليها المكون العربي وهيمن على تنظيم أعمالها وآلية إصدار قراراتها دون أي اعتبار لقرار القوميات الأخرى؛ مستنداً في ذلك على شرعية هيمنته على الدولة ثقافياً وسياسياً واقتصادياً، وضمان استمرارية هذه الهيمنة على حساب القوميات الأخرى لتظل في هامش الدولة من جديد.

وتابع ممثلو التبو أنه لكون هذه العقلية الأحادية هي المرجعية في ممارسة المكون العربي الاستفراد بالهيأة وإخراجها من إطارها التوافقي الشرعي الذي على أساسه شارك المجتمع التباوي في العملية الدستورية، تمت مقاطعة الهيأة.

يشار إلى أن الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور صوتت الأيام القليلة الماضية لصالح مسودة الدستور الأخيرة والتي لاقت رفضًا في أوساط عدة مختلفة.