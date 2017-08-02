أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت عناصر فرع مكافحة المخدرات أجدابيا من ضبط شخصان بحوزتهم مواد مخدرة نوع ترامادول ومسكرة بالمدينة.

وقال مدير فرع مكافحة المخدرات أجدابيا الرائد إدريس الشريف أذويب إن عناصر فرع مكافحة المخدرات أجدابيا تمكنوا من ضبط شخص ليبي الجنسية يبلغ من العمر 37 بحوزته كمية من المواد المسكرة جاهزة ومعدة للبيع وعدد 18 قطعة من مادة مخدر الحشيش وسط المدينة ومبلغ مالي وقدره 2000 دينار ليبي.

وأضاف اذويب أن عناصر فرع مكافحة المخدرات أجدابيا تمكنت أيضاً من ضبط شخص آخر ليبي الجنسية يبلغ من العمر 27 عام بحوزته مجموعة من الحبوب المخدرة نوع ترامادول وعدد 2 من القنابل اليدوية بعد إعداد كمين محكم له، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يعدوا من أخطر مروجي المخدرات في مدينة أجدابيا.

وبين مدير الفرع أن التحقيقات لازالت جارية مع الشخصين الذين تم ضبطهم وسيتم إحالتهم للنيابة العامة فور استكمال الاستدلال معهم.