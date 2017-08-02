أخبار ليبيا24- خاص

صرح رئيس مؤسسة الموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي إن الحكومة المؤقتة قامت بفتح اعتماد مالي في مصرف الوحدة بنغازي بقيمة تزيد عن 2 مليون دينار لحل مختنقات محطة طبرق للتحلية وبعض المحطات الأخرى.

وأضاف الدرسي أن ما يتعلق بالصيانة الجسيمة لمحطة طبرق للتحلية فإنهم منذ فترة سابقة أبرموا ثلاثة عقود مع شركات أجنبية منها شركة فاباك النمساوية عقد بقيمة 22 مليون وشركة سيدم الفرنسية عقد بقيمة 28 مليون.

ووافقت الحكومة المؤقتة حسب اللوائح المعمول بها على صرف 15% لحساب شركة فاباك وطلبت شركة سيدم سداد القيمة بالكامل قبل البدء في العمل وهذا الطلب غير متوفر عند الحكومة المؤقتة.

وقال الدرسي إن عقد صيانة الغلاية 83 يعتبر في حكم المنجز وأن النقص في مادتي مانعة الرغوة ومانعة التكلس بمحطة طبرق للتحلية تم توفير إحداهما عن طريق محطة بوترابة وجاري العمل على توفير المادة الأخرى قريبا.