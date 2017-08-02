أخبار ليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية الساحل مقدم جلال صالح الدرسي مع شباب الجبل العديد من المواضيع ومن أهمها إنشاء مدينة جامعية التي تحوي تخصصات غير موجودة في باقي جامعات ليبيا.

واستعرض الدرسي مع الشباب خلال اللقاء الإثنين الماضي في منطقة جرجار أمه شرق مدينة المرج إتمام طريق سوسة – توكرة الساحلي، وصرف مرتبات تعيينات قرار “182” الساحل .

وأوضح عميد بلدية الساحل خلال اللقاء أنه تواجه البلدي الساحل بعض العراقيل التي تتطلب تعاون الحراك المدني والأعيان لدعم البلدية، لافتا إلى أنه تم رسم خطة للتعاون ومعالجة المشاكل وتذليل الصعاب .