أخبار ليبيا24

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة المصرية الفريق أركان حرب محمود حجازي آخر المستجدات حول الاتفاق السياسي الليبي والتطورات الراهنة في هذا الشأن.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن اللقاء الذي تم في القاهرة اليومين الماضيين خلص على أن الثوابت التي تم إقرارها فيما سبق هي محاور الحوار بين الأطراف الليبية .

وأوضح المريمي أن الاتفاق السابق هو تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس الحكومة من غير المجلس الرئاسي والذي بدوره يقترح أسماء الوزراء ويتم عرضها على مجلس النواب بخطة عملهم الوزارية لاعتمادهم، وأداء اليمين القانونية لنيل الثقة، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية فبراير.

ومن جهته، أكد حجازي واللجنة المكلفة معه، بأن مجلس النواب الليبي هو الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، ويعول عليه في اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإتمام الاتفاق السياسي، وتأتي في مقدمتها، تعديل الإعلان الدستوري بما تم الاتفاق عليه ما بين الاطراف الليبية المنخرطة في الحوار حول الاتفاق السياسي .