أخبار ليبيا24

قررت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية تأجيل محاكمة الساعدي القذافي للمرة الثانية عشر في قضية قتل مدرب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني إلى منتصف الشهر الحالي بطلب النيابة ومحامي الدفاع.

وجاء تأجيل المحكمة إلى حين استدعاء شهود النفي والإثبات ، المتواجدين حاليا خارج البلاد , فيما حضر وقائع الجلسة العلنية أقارب المجني عليه.

و يواجه الساعدي القذافي بالإضافة لتهمة قتل بشير الرياني في شهر مارس عام 2006تهماً بالفساد المالي واحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني و المشاركة في قمع إنتفاضة فبراير عام 2011 فيما ينكر الساعدي جميع التهم المنسوبة أليه .

و كان الساعدي القذافي مع سجناء آخرين من مسؤولي النظام السابق محتجزين بسجن الهضبة بمدينة طرابلس عندما كانت تسيطر عليه الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة خالد الشريف و أظهرت عدة مقاطع مرئية مسربة تعرضه للتعذيب على يد حراس السجن و تم نقله مع بقية المسؤولين المحتجزين لمكان أخر بعد أن سيطر هيثم التاجوري وكتيبة ثوار طرابلس على السجن.