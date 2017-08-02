أخبار ليبيا24- خاص

تعهد وزير الصحة رضا العوكلي بصرف قيمه” 50″ ألف دينار ليبي كقيمة إضافية عاجلة لشراء أدواية الأورام للأطفال إلى حين حل الأزمة العالقة في توفير دواء الأورام عن طريق جهاز الإمداد الطبي بالبيضاء .

وتعهد العوكلي أيضا خلال لقاءه عدد من أولياء أمور مرضي الأورام وسرطان الدم في مستشفى الأطفال بنغازي بصرف إعانة مالية بقيمة (5000) دينار ليبي فما فوق لكل مريض لغرض شراء الدواء، وتذاكر سفر لكل من تحصل علي العلاج لابنه بالمملكة الأردنية.

وبحث وزير الصحة مع رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وعدد من رؤساء الأقسام بمستشفي الأطفال بنغازي مشكلة نقص الأدوية التخصصية وأدوية الأورام بسبب تعنت ما يعرف بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل البرلمان والمتواجد بحكم سياسة الأمر الواقع في طرابلس وإصراره على عدم فتح الاعتمادات المستندية لشراء الدواء لكافة الليبيين.