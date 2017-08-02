أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس عبدالله التواتي رئيس قسم الشبكات لدى شركة هاتف ليبيا للاتصالات جاب الله محمد بونعيجة بمقر الشركة بمدينة البيضاء، وبحث من خلال اللقاء آخر مستجدات شبكة الألياف البصرية الخاصة بالإنترنت والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة داخل منطقة الجغبوب.

وأوضح رئيس قسم الشبكات لدى شركة هاتف ليبيا للاتصالات جاب الله محمد بونعيجة أن الشركة سوف تشرع في الأيام القادمة في مده زمنية أقصاها ثلاث أيام بمقر الشركة بمدينة بنغازي بتسليم وحصر المعدات الخاصة بمشروع الألياف البصرية وما ينقصها من احتياجات للطاقم الفني والمشرف والمكلف بالعمل في منطقة الجغبوب .

من جهته، اعتزم الفرع البلدي الجغبوب بتوفير الإقامة والإعاشة للطاقم الفني داخل الجغبوب وتوفير الخدمات التي يحتاجها الطاقم الفني لسير العمل واستكمال تركيب شبكة الانترنت وتفعيلها في اقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من مد الكوابل الخاصة بالألياف البصرية من مدينة طبرق إلى الجغبوب حوالي 280كم سنة 2012م.