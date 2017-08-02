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أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج تعليمات فورية للوزارة المختصة لتوفير المتطلبات بصفة عاجلة للمشاكل والمختنقات التي تواجه المرافق الخدمية في مدينة طبرق.

وكان السراج بحث مع عميد بلدية طبرق المكلف علي الصغير مشكلة المياه والمتطلبات العاجلة التي تحتاجها محطة تحلية طبرق من صيانة ومواد تشغيلية للعمل بكامل قدرتها.

واستعرض السراج مع الصغير في مقر المجلس في مدينة طرابلس أمس الأول الإثنين مشكلة الصرف الصحي في البلدية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على معالجة موضوع تراكم المديونية على البلدية من قبل حكومة الوفاق الوطني و البدء في صرف مرتبات متأخرة لنحو 17 ألف موظف.

وأعطى السراج تعليماته بدراسة مشروع إنشاء مركز طبي لمدينة طبرق، داعيًا إلى وضع آليات للتواصل المباشر بين بلدية طبرق والوزارات المعنية في حكومة الوفاق الوطني.

وأفاد رئيس المجلس الرئاسي أن المشاريع الخدمية في كل المدن الليبية لها الأولوية لدى حكومة الوفاق الوطني مؤكدًا على توفير كل ما يمكن لمساعدة جميع البلديات في كافة مناطق ليبيا.

وأوضح السراج أن اللامركزية هي النهج الذي تعتمده الحكومة ، مؤكدا أن مجالس البلديات هي الجهة المثلى لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بشكل مباشر ، بالتنسيق اللازم مع الوزارات المعنية .