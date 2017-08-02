أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت الجهات الأمنية في مدينة المرج من القبض على شخص من مدينة طلميثة يقوم بتهريب الآثار بحوزته تمثال رخامي.

وذكر المكتب الإعلامي في مصلحة الآثار الليبية أنه تم ضبط المتهم بعد كمين للإيقاع بشبكة تهريب الآثار حيث أنه تم عرض التمثال للبيع على أحد المواقع الإلكترونية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه بعد القبض والتحقيق مع الشبكة تم الاستدلال والتوصل إلى الجاني الذي ثبت أنه سبق له العمل مع البعثة البولندية التي عملت بمدينة طلميثة قبل 2011، حيث قام المتهم بالعمل على التمثال والإضافة إليه.

وأفاد المكتب أن الجهة الأمنية طالبت مصلحة الآثار الليبية التأكد من أصالة التمثال الرخامي من عدمها والتي بدورها شكلت لجنة من أجل التقصي على الموضوع وضم القطعة الأثرية لها.

ومن جهته قال رئيس اللجنة المكشلة فؤاد بن طاهر إنه تبين أن الجزء السفلي من التمثال (حوالي نصفه) أصلي وأن الجزء العلوي منه مضاف إليه من قبل المتهم الذي عرضه لغرض المتاجرة.

وأكد بن طاهر بأن المتهم اعترف بإفادته بأنه قد تحصل على هذا التمثال الرخامي بالقرب من مدينة طلميثة.

يشار إلى أن المتهم لا زال يمثل أمام التحقيق بمدينة المرج من أجل التوصل إلى المزيد من المعلومات التي من شأنها أن تساعد في الاستدلال على حيثيات القضية وملابساتها.