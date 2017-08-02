أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت مؤسسة الانطلاقة للتنمية والإصلاح والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، لقاء مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء في مدينة بنغازي لمناقشة أخر مستجدات مشروع أنشاء مستشفى الأمل الخيري لعلاج سرطان الأطفال وأمراض الدم في مقر المؤسسة بمدينة بنغازي.

واستعرضت المؤسسة، فكرة مستشفى الأمل الخيري لعلاج أطفال السرطان، وأخر المستجدات التي توصلت لها بعد أخد الموافقات على إنشاءه من قبل رئاسة الوزراء بقرار رقم (555) لسنة 2017 .

وأوضحت المؤسسة أنها فتحت باب استقبال التبرعات لبناء المستشفى الخيري، وأن العمل جاري على إنشاءه، مشيرة إلى أنه تم شراء قطعة الأرض وبانتظار الانتهاء من خرائط المبنى من المكتب الهندسي الذي تطوع لعمل هذه الخرائط وذلك للبدء في العمل .

تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع حجر الأساس لبناء مستشفى الأمل الخيري بمنطقة بالصفن في بلدية قمينس يوم 28 فبراير الماضي، ويهدف المستشفى إلى بذل أقصى جهد للقضاء على مرض السرطان أو خفض نسبة الإصابة وتحقيق أعلى نسب للشفاء للأطفال المرضى والحد من الأعراض الجانبية للعلاج مما يضمن حياة ومستقبل أفضل للأطفال بعد الشفاء.