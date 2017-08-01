أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض، إنه وصل إلي القاهرة ضمن وفد مكون من 28 شخصية من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وعميد بلدية مصراته ومجموعة من الاعيان والنخب السياسية والاجتماعية عن المدينة، بحسب ما قنلت وكالة أكي الإيطالية.

وأضاف الرعيض أن هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة من الحكومة المصرية للالتقاء بمجموعة من أعيان مدينة بنغازي في إطار التحاور و فتح كل مواضيع الاختلاف بين مصراته وبنغازي والتصالح لمصلحة ليبيا بصفة عامة ودعم الاتفاق السياسي و تقوية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية و كافة المجالات.

وأشار إلى أن الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد إنطلاق جلسات المناقشة ، بحضور الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المصرية المكلفة بأزمة ليبيا.