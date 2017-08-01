أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى اطباء وممرضي ومرضى وعاملي النظافة بقسم الكلي بمركز بنغازي الطبي ما تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص عدم وجود نظافة داخل القسم.

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية عثمان الجازوي – إن هذه الأخبار التي نشرت بخصوص عدم وجود نظافة بقسم الكلي وتقليل عدد ساعات الغسيل للمرضى لا أساس لها من الصحة موضحاً أن ساعات الدوام تأتي بأمر إلا بأمر من الطبيب أو إذا كانت حالة المريض لا تسمح بزيادة عدد الساعات مثلا لو كان وزنه ضعيف أو لديه الضغط وغيره.

وأوضح الجازوي – بحسب المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي – أن سبب المنشور هو ممرضة تعمل لدينا كان لديها خلاف شخصي بينها وبين زميلتها بخصوص تخفيض عدد ساعات الغسيل، فقامت بكتابة هذا المنشور، فسبب لنا ذلك مشكلة وربكة في الوحدة، كذلك تفاجأنا بمريض قام بكتابة منشور بعدم وجود نظافة في القسم ، وعند مواجهته لم يعط سبب واضح لتصرفه ثم اعتذر وقام بحذف المنشور.

من جهتها، قالت أخصائية أمراض العدوى فاطمة بو حجر نحن نطبق معايير مكافحة العدوى بنسبة 60%، هناك أشياء استثنائية لم تطبق نتيجة النقص الموجود، ولكن هناك اجراءات لابد ان تطبق، ولا يتم التهاون فيها، مثل نظافة اليدين كذلك الإجراءات الأخرى مثل ارتداء البالطو والقفازات، وهذه المعايير نحن لا نقصر فيها ومن يقصر يتم اتخاذ الإجراءات في حقه.

وأضافت نحن لا ننكر ان هناك نقص في العاملات النظافة أو في مواد التنظيف كذلك النقص في الصابون والكحول وهذا يتم توفيره من المجهودات الشخصية وعن طريق التبرعات

ومن جهته، قال رئيس التمريض مشرف الغسيل فتحي الورفلي إن وحدة الكلي تعتبر من أفضل الأقسام بالمركز مقارنة بالظروف التي نمر بها والنقص في المواد وفي عمالة التنظيف ولكن هذا لا يصل إلى ظهور مخلفات الغسيل.