أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث مدير مكتب الامتحانات بقطاع التربية والتعليم بنغازي عبدالسلام نجم، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء وحدات الامتحانات بمكاتب الخدمات التعليمية بمدرسة المجد بمدينة بنغازي، الاستعدادات للامتحانات المؤجلة بالنسبة للشهادة الثانوية القسم العلمي لهذا العام الحالي 2016 -2017 .

وناقش مدير مكتب الامتحانات مع الحضور كل الأمور الفنية والإدارية المتعلق بالامتحانات وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه سيرها.

وشدد على ضرورة الحد من ظاهرة الغش وحث الجميع على الالتزام بالتعليمات التي تتعلق بالطلاب والمدرسيين من حيث صلة القرابة بالنسبة للملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين وكذلك منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل قاعات الامتحانات .