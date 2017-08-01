أخبار ليبيا 24 – خاص

نفيت إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إعادة إصدار بطاقات السلة الرمضانية .

وأكدت إدارة المركزي البيضاء أن بطاقات السلة الرمضانية تم إيقافها إلي حين إشعار آخر.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي البيضاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة خصص سلة رمضانية تم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك الماضي لأصحاب الدخل المحدود من أصحاب الرواتب الضمانية وصندوق التضامن ومستحقي الزكاة ومستحقي الحوافظ عن طريق المراكز عبر البطاقة الإلكترونية المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي – البيضاء .