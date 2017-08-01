أخبار ليبيا 24 – خاص

أستقبل عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الثلاثاء، وفدا من الخبراء الدوليين المشاركين بمؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي سيعقد في بنغازي.

حيث رحب العميد بالوفد الدولي وتنمى لهم طيب الإقامة بمدينة بنغازي وأكد على أن هذا المؤتمر جاء في التوقيت المناسب بمشاركات دولية للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يستفاد منها في محاربة الإرهاب .

وسينطلق مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي.