أخبار ليبيا 24/خاص

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الاثنين، سبل تطوير حقل السلام الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمؤسسة.

في حين نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” بيانا للشركة قالت فيه أن ديسكالزي ناقش مع صنع الله مشاريع التطوير المحتملة في المستقبل، بالإضافة إلى بحث المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل بحر السلام، وهو واحد من أكبر حقول النفط في ليبيا ويعتبر مصدرًا هامًا من مصادر إمدادات الغاز لخط غرين ستريم.

وأشار البيان إلى أنه من المزمع إنجاز خلال هذه المرحلة 10 آبار بحرية، 9 منها تم حفرها في العام 2016 وفازت مجموعة إيني بعقد توريد وتركيب الهياكل. ومن المقرر البدء في إنتاج الغاز العام 2018.

يذكر أن مجموعة إيني الإيطالية تتواجد في ليبيا منذ العام 1959، وتنتج حاليًا أكثر من 350 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ وتعتبر أكبر منتج أجنبي للمحروقات في ليبيا.