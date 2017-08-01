أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد سرية مرادة المقاتلة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من العثور على ثلاثة موظفين من حقل السماح بعد ورود بلاغ بفقدان الاتصال بهم خلال مهمة عمل بالمحطة الخليفة التابعة للحقل والتي تبعد مسافة 40 كم شمالاً .

وبحسب المكتب الإعلامي للسرية فقد ورد اتصال هاتفي من مدير حقل السماح التابع لشركة الواحة على قجام إلى آمر سرية مرادة المقاتلة فتح الله بوخريص العبيدي ، أمس الاثنين، يفيد البلاغ بفقدان الاتصال بعدد “3” موظفين من حقل السماح اتجهوا صباحا إلى محطة الخليفة التابعة للحقل والتي تبعد مسافة 40 كم شمال الحقل ولم يعودوا إلى الحقل ولا يمكن الاتصال بهم بأي وسيلة اتصالات .

وأصدر آمر سرية مرادة المقاتلة أوامره على الفور بتحريك دوريات للبحث عن المفقودين ولتمشيط المنطقة شمال وغرب الحقل كما طلب مساعدة إحدى الطائرات الصغيرة المتواجدة بالحقل وكلف بعض منتسبي السرية بالركوب فيها وموافاته بأي تحركات يرونها في المنطقة.

وقال العبيدي إن تم العثور على المفقودين بعد حوالي ثلاث ساعات من عملية البحث وهم يسيرون على الأقدام بعد نفاذ الوقود من السيارة التي كانوا يستقلونها نتيجة السير بها لفترة طويلة ومحاولاتهم المتكررة إيجاد طريق العودة إلى الحقل ولكن دون جدوى .

وأضاف آمر سرية مرادة المقاتلة أن التائهين اتخذوا طريق خاطئ قادهم بعيدا وذلك لعدم معرفتهم بالطرق الصحراوية حيث كانت تلك النقطة شرق حقل الناقة بمسافة 20 كم وغرب حقل السماح بمسافة 85 كم .

وأشار إلى أن الموظفين الذين تم العثور عليهم هم خالد عثمان من قسم الاتصالات، و بدر الدين ابوجمجمه من قسم العمليات، وصلاح المبروك الاعور من قسم العمليات .