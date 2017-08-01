أخبار ليبيا 24 – خاص

بدء في مدينة بنغازي، أمس الاثنين، طباعة الجواز السفر الإلكتروني بمقر مساعديه مصلحة الجوازات والجنسية المنطقة الشرقية – بودزيره.

وقال مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسيه وشؤون الأجانب، عقيد مفتاح مقيل ، إن بداية طباعة الجوازات الألكترونية قد بدأت مع بعض حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وأعلم مقيل المواطنيين، بأنه شرع في الغد طباعة جوازات سفر للمواطنين المتقدمين للحصول على جوازات السفر، من جميع الفروع والأقسام المنطقه الشرقيه، منوها إلى أن موقع بودزيره مخصص للطباعة فقط،أما إستلام الجوازات التي تم طباعتها يكون عن طريق الفروع أو القسم الذي تقدم إليه المواطن الكريم.



وطمأن مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسيه وشؤون الأجانب، بأنه سيتم استعجال طباعة جوازات سفر المواطنيين الذين لديهم ظروف صحيه قاهره. أو المسافرين لغرض الحج أو أداء العمره أو الإيفاد لغرض الدارسه .



وقدم مقيل التحية والشكر للمهندسين القائمين علي تركيب طابعات المنطقه الشرقيه وتفعيلها والذين عملوا نهارا وليلا منذ وصولهم لغرض إنجاز هذا العمل المهم والذي يخدم جميع مواطني المنطقة الشرقية .