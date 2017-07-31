أخبار ليبيا 24

أنهى وفد أمني تابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيارة إلى مدينة بنغازي أجراها على مدى يومين متتاليين، لتقييم الأوضاع الأمنية في المدينة التي أعلنت القوات المسلحة الليبية تحريرها مطلع يوليو الحالي.

وقد أتت الزيارة تلبية لدعوة عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، تمهيدًا لإعادة افتتاح مكتب البعثة في المدينة، بعدما أثمرت جهوده في إقناع البعثة بذلك، وذلك خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية مع نائب رئيس البعثة، الممثل المقيم للشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا دوفاليريبيرو.

وقام عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار باستقبال الوفد في مقر ديوان البلدية، بحضور وكيل عام وزارة الداخلية العميد حسين العبار، وآمر المنطقة العسكرية بنغازي العميد سالم العبدلي، ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية العميد جبران المهدوي، ومدير أمن بنغازي العميد نوح العرفي، وآمر منفذ مطار بنينا الدولي العميد عطية المبروك.