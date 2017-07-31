أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطب وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، مدير عام إدارة الجمارك، بمنع تصدير الآليات والمعدات والمركبات تحت أي غرض منعًا باتًا ونهائيًا.

وأوضح عصر، أن العديد من الطلبات توالت على الوزارة للتصدير المؤقت للآليات والمعدات والمصانع والمركبات تحت دعوى صيانتها بالخارج أو استثمارها بالخارج، وهذا الموضوع مشاع في كثيرًا من حالته بعملية تهريب تحت غطاء قانوني.

وأحال عصر صورة من التعميم، لوزيري الداخلية والمالية والمحامون العامون بالمحاكم بأمل التفضل باتخاذ الإجراء القانوني حياله حفاظًا على الاقتصاد الوطني .