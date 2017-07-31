أخبارليبيا24- خاص

أكد عضو مكتب الإعلام في نادي الأهلي بنغازي حمدي الشيخي أن لجنة انتخابات النادي الأهلي استلمت مساء الأحد قوائم المرشحين لخوض انتخابات مجلس الإدارة ف النادي وذلك بمقر النادي في حي قاريونس.

وأضاف الشيخي أن عدد القوائم المتقدمة كانت قائمتان فقط قائمة برئاسة خالد السعيطي وقائمة برئاسة نوري بالرحيم مشيرًا إلى أن مرشح الانتخابات علي العمروني تغيب عن الحضور والتقديم .

وكانت رئاسة الجمعية العمومية لنادي الأهلي بنغازي قد اشترطت على كل قائمة عقد مؤتمر صحفي قبيل موعد الانتخابات والمزمع انعقادها صباح يوم السبت المقبل.