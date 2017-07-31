أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة تشغيل منطقة بنغازي صالح الزواوي، إن متابعة الرصيف النفطي بنغازي عن بعد منذ مدة طويلة، تفيد بوقوع أضرار به ما جعلهم يعملوا على توفير الغيار المناسب بشكل استباقي لإجراء اللازم بالوقت المناسب.

وأضاف الزواوي “دخلنا موقع الرصيف النفطي من خلال فريق عمل متخصص مُشكل من قِبل مدير عام المناطق الوسطى والشرقية لتقييم الأضرار، وحصر المفقودات برئاسة تشغيل الرصيف وأعضاء من مراقبة التزويد والنقل البحري صحبة إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة حيث تبين جليًا موقف الرصيف الذي تمثلت أضراره في “أذرع التفريغ – المضخات – خطوط أعلى المنصة – غرفة التحكم بالكامل – خزاني تجميع الوقود أسفل المنصة – الجناح الأيمن للرصيف – منظومتي الكهرباء والتحكم – منظومة الإطفاء الجافة”.

وأكد الزواوي، توفر أغلب مستلزمات الصيانة وليس كلها بمعنى إمكانية تشغيل الرصيف النفطي بنغازي بعد إجراء الصيانات اللازمة من خلال أقسام التشغيل والصيانة والتسهيلات البحرية بشكل جزئي بالفترة اللاحقة بما يكفل توفير المشتقات النفطية بعامة المنطقة.

وكان مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف قد صرح في وقت سابق لوكالتنا “إن عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي ورئيس لجنة الإدارة بالشركة فؤاد بالرحيم وعضو لجنة الإدارة خير الله صالح اطلعوا على كافة الأضرار التي لحقت بالرصيف النفطي جراء المعارك التي دارت به بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية.

وأوضح بن دردف – أن أضرار الرصيف ليست سهلة لكن مستخدمي الشركة سيتغلبون عليها، لافتاً إلى أن عمليات التشغيل ستتم بزمن قياسي متى سنحت الظروف الراهنة بذلك.