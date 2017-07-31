أخبار ليبيا 24/خاص

نعى عميد بلدية درنة المكلف من قبل القائد العام للجيش الليبي العميد المهندس حمد الشلوي، العقيد الطيار عادل الجهاني قائد الطائرة الحربية «ميج 23» التابعة لرئاسة أركان سلاح القوات الجوية الليبية.

وقال الشلوي في بيانٍ اليوم الأحد، إن الجهاني «استشهد على يد العصابة الآثمة وهو يحمل لواء الدفاع عن الدين والوطن ليلتحق بكوكبة الشهداء من أبناء الوطن الذين قضوا نحبهم دفاعًا عن أمنه ودينه ومبادئه».

وكانت مقاتلة حربية من نوع «ميغ 23» تابعة لسلاح الجو سقطت عصر السبت بمنطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة.