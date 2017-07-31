أخبار ليبيا 24

يشكل إعلان عدد من شركات الإنترنت الكبرى فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتوب عن تشكيل منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب، إضافة مهمة لجهود مكافحة الإرهبا من خلال جعل خدمات المستهلكين التي تستضيفها معادية للإرهابيين والمتطرفين العنيفين.

وشددت هذه الشركات خلال إعلان المنتدى أواخر يونيو الماضي على أن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف يمثل مشكلة عالمية ملحة وتحديا حاسما، فقد وضعت بالفعل سياسات لاتخاذ موقف صارم ضد المحتوى الإرهابي أو الذي يحث على التطرف العنيف على خدمات المستهلكين.

وفي هذا السياق، رحبت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب على لسان جان بول لابورد، المدير التنفيذي للمديرية الذي قال “إن الإرهاب تهديد عالمي لا يمكن هزيمته إلا بجهود مشتركة ومستمرة”؛ مبرزا باستمرار التزام الأمم المتحدة بمعالجة آفة الإرهاب، وتطلعها إلى أن تظل شريكا رئيسيا للقطاع الخاص”.

وسيضم هذا المنتدى الجديد مبادرات بارزة من بينها منتدى الإنترنت للاتحاد الأوروبي وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة والمناقشات مع عدد من الحكومات والاستنتاجات التي توصلت إليها اجتماعات مجموعة السبعة والسبعين الأخيرة.

وقد أوضحت الشركات التي تشكل العمود الفقري لعالم الإنترنت أنها ستستضيف سلسلة من ورش العمل التعليمية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في وادي السيليكون حول العالم لدفع هذه المجالات من التعاون.

ومن المتوقع أن يتطور نطاق العمل بمرور الوقت مع تحول الاحتياجات إلى الاستجابة للتكتيكات الإرهابية والمتطرفة باستمرار، وسيركز في البداية على:

1) الحلول التكنولوجية، حيث ستعمل هذه الشركات معا على تحسين العمل الفني المشترك القائم.

2) تبادل أفضل الممارسات عند تطوير وتنفيذ تقنيات جديدة للكشف عن المحتوى وتصنيفه من أجل إزالة المحتوى الإرهابي.

3) تطوير البحوث للإبلاغ عن جهود الكلام المضاد وتوجيه القرارات التقنية والسياسية في المستقبل حول إزالة المحتوى الإرهابي.

4) تقاسم المعرفة، فمن المقرر أن تعمل هذه الشركات مع خبراء مكافحة الإرهاب بما في ذلك الحكومات ومجموعات المجتمع المدني والأكاديميين للمشاركة في التعلم المشترك عن الإرهاب.

5) إنشاء شبكة واسعة لتقاسم المعارف من أجل الانخراط مع الشركات الصغيرة لمساعدتها على تطوير التكنولوجيا اللازمة لمعالجة المحتوى الإرهابي والمتطرف على الإنترنت.

6) تطوير أفضل الممارسات والخطاب المضاد، فكل هذه الشركات لديها مبادرات قوية بالفعل في هذا المجال.

يأتي ذلك مع تزايد اعتماد التنظيمات الإرهابية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي في دعم مقاتليها المتدهورين على أرض المعركة فقد وضع الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وضع خطة استراتيجية معقدة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه.

فمنذ يونيو 2014 تنشط حسابات على موقع تويتر تدعي أنها تمثل “داعش” في العراق وسوريا، وتنقل مباشرة آخر تطورات عمليات التنظيم، بالإضافة إلى نشر صور عن تحركاته.

والظاهر أن التنظيم لم يتبن صلراحة هذه الحسابات، غير أن داعميه روجوا لها باعتبارها حسابات رسمية خاصة بالتنظيم في المنطقة.

ولقد قاد موالون لداعش حملات على وسائل التواصل الاجتماعي ونشروا صورا وبيانات لإبراز قوته العسكرية وتقدمه الميداني في العراق.

فعلى سبيل المثال نُشرت صور لما بدا أنه عشرات من قوات الأمن العراقية المعتقلة، مع تهديدات ورسائل للمدن المحيطة تحذر السكان من تقدم التنظيم. وشملت الصور اعتقال ونقل وقتل الجنود في النهاية.

وانتشرت هذه المواد بسرعة على الانترنت، ونشرها داعمو داعش بشكل موسع.