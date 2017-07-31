أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفقت لجنة أزمة المياه أمس الأحد، مع مستخدمي محطة تحلية المياه، على تمديد المهلة التي تم إعطائها للمسؤولين 10 أيام أخرى .

وبحسب بيان أصدره سكان مدينة طبرق ولجنة أزمة المياه، أن لجنة الأزمة وبسبب مطالبة أعضاء المجلس البلدي والحكماء والعقلاء بالمدينة لإعطاء وقت كاف للسؤولين بعد انتهاء المهلة السابقة أمس والتي كانت خمسة أيام فقط .

وتلقت لجنة الأزمة الكثير من الوعود، وتواصلت شركة المياه ومحطة التحلية والمجلس البلدي مع الكثير من الجهات منها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للموارد المائية والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، لإنهاء هذه الأزمة .

وأكدت لجنة الأزمة في بيانها أن 10 أيام تبدأ من يوم الأحد وهو أمر غير قابل للتعطيل أو التظليل وغير قابل للمساومة وللمتاجرة أو الابتزاز السياسي لأنها أزمة إنسانية.