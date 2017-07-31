أخبار ليبيا24

كشف خبراء في الجانب الأمني أن عدة مئات من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي موجودون الآن في ليبيا، لافتين إلى ازدياد عددهم قرب الحدود الليبية التونسية.

وأضاف الخبراء بحسب موقع روسيا اليوم أن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يفقد سيطرته تدريجيا في سوريا والعراق، إلى تعزيز وجوده في ليبيا، مستغلا في ذلك الفوضى السائدة في هذا البلد.

وذكر أيضًا عسكريين ليبيين أن تنظيم “داعش” ينشط في ليبيا منذ عام 2013، أي قبل بسط سيطرته على الأراضي العراقية، وكانت مخيمات مسلحي “داعش” متمركزة شرق البلاد، على الحدود مع مصر، إلا أن الإرهابيين يتجمعون الآن قرب الحدود مع تونس.

وقال الخبير في الحركات الإسلامية المتطرفة والباحث في مجلس الدفاع البريطاني جوزف فيلون إن مسلحي “داعش” سيحاولون شن حرب عصابات وتنفيذ عمليات إرهابية في المنشآت النفطية والموانئ الليبية، ما سيثير الرعب بين السكان المدنيين ويجبرهم على الفرار إلى الدول المجاورة وأوروبا.

وتشير قناة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن مسلحي هذا التنظيم يفضلون البقاء في المناطق الريفية ومدينة صبراتة الواقعة غربي العاصمة طرابلس، غير بعيد عن الحدود التونسية.

وتباينت آراء خبراء استطلعتهم “قناة فوكس نيوز” بشأن عدد الإرهابيين حاليا في الأراضي الليبيةحيث أكد المكتب الصحفي للقيادة الأفريقية للقوات المسلحة الأمريكية بأن عدد عناصر تنظيم داعش في ليبيا يقارب الـ 500 مسلح فقط، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى وأن عدد “الدواعش” يبلغ أكثر من ذلك بعشرة أضعاف، على الأقل.