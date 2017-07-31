أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس اللجنة العليا لرعاية الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” إبراهيم العريبي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ناتاليا آبوستولوفا، إمكانية إعادة تفعيل الاتفاقية المبرمة عام 2007 بخصوص تفعيل البنود المتفق عليها بين الدولة الليبية في حينها والاتحاد الأوربي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في تونس، جرى الاتفاق خلاله على تفعيل جزء من بنود الاتفاقية، حيثُ وعدت مفوضية الاتحاد الأوربي بتفعيل 50% من البنود، بحسب العريبي.

وأشار العريبي، إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ناتاليا آبوستولوفا وعدت بنقل مطالب اللجنة الليبية إلى بروكسل، وتفعيل ما ورد في الاجتماع، مضيفًا أن البنود التي تم الاتفاق عليها مع بعثة الاتحاد الأوروبي هي توفير التأشيرات للأطفال المصابين وذويهم، وتكاليف العلاج.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لرعاية الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة، أن الأطفال المصابين عددهم “426” حالة، توفي منهم حوالي “84” طفل حتى الآن.

يشار إلى أن قضية ضحايا الإيدز في ليبيا هي قضية تورط فيها خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني كانوا يعملون في مستشفى الأطفال في مدينة بنغازي في ليبيا، بتهمة حقن 426 طفل ليبي بدم ملوث بفيروس الإيدز.

واستمرت القضية 8 سنوات من سنة 1999 إلى سنة 2007، وانتهت بتسوية قضت بالإفراج عن المتهمين الستة بعد أن كان القضاء الليبي قد أصدر عليهم حكم بالإعدام حينها.

كما تم إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا تحت اسم “صندوق بنغازي لجبر الضرر لأطفال الضحايا” وصلت قيمته إلى 600 مليون دولار، شاركت في تمويله دول مثل بلغاريا والتشيك.