أخبار ليبيا 24/ خاص

وجه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة رسائل إلى الليبيين عبر استديو أخبار الامم المتحدة، مؤكدا أن أول أولوياته هي التواصل والتفاعل مع الليبيين وأنه لن ” يستطيع فعل شيء لا يريد الليبيون أن يكونوا جزء منه” .

سلامة نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة اعتقاده أن “قضية ليبيا لم تعد بأي حال قضية محلية سهل تطويقها بل اصبحت قضية دولية تؤثر فى الأمن والسلم الدوليين .”

وأوضح أنه يجري الآن اتصالات بكل أقسام الأمم المتحدة المعنية بليبيا من اجل تكوين صورة، بالإضافة إلى تواصله مع بعض الدول لتكوين فكرة حول مواقف الدول المعنية قبل مجيئه إلى ليبيا.

وكشف أن هناك دول لم يسمها لديها مصالح تسعى إلى استقرار ليبيا، وأن دولاً أخرى تتدخل “ونريدها ان تقلل من تدخلها .”

وأثنى على اتفاق باريس، لكنه استدرك قائلا إنه ” ليس اتفاق الأمم المتحدة .. به عدة نقاط تهمنا وتثير انتباهنا.. مثل اعتماد الحل السياسي .. ووقف اطلاق النار .. والإشارة للاتفاق السياسي”.

منوها أن اتفاق الصخيرات مرجعية سياسية ولكنه ليس مرجعية قرآنية.

وشدد على وقوفه إلى جانب الليبيين وفى خدمتهم ، مبينا أنه ليس بديلا عنهم .

وختم بالقول “رسالتي إلى الليبيين :إذا شئتم ابقاء الامور على ما هي عليه فلستم بحاجة لي