أخبار ليبيا24- خاص

قام أحد أعضاء الشرطة في مديرية أمن المرج بتسليم نوع من أنواع المتفجرات نوع (جلاطينة ) بالكبسولة والصاعق.

وتم الاستلام في قسم العلاقات والتعاون والإعلام الأمني في المديرية من قبل المساعد للشؤون العامة في مديرية أمن المرج العقيد إدريس عيسي محمد ورئيس قسم العلاقات والتعاون والإعلام الأمني النقيب أحمد محمد ضوء وتم الاستلام بشكل رسمي في محضر تسليم و استلام.

وكانت مديرية أمن المرج قد أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة في أي وقت لاستلام السلاح لمن يرغب في تسليم أي نوع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمتفجرات بجميع أنواعها بشكل رسمي.

وحثت المواطنين على تسليم الأسلحة والذخائر المخزنة في البيوت لأنها تشكل خطر على ساكني هذه البيوت لطريقة التخزين السيئة وتفادي الأخطار الناتجة عن هذه الأسلحة والذخائر والمتفجرات داخل البيوت.