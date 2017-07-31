أخبار ليبيا 24 – خاص

دخل منتخب المحليين الليبي أمس الأحد، تجمعًا داخليًا بالعاصمة الليبية طرابلس، يمتد ليومين، بعد التأكد من إلغاء المباراة الودية، التي كان من المقرر أن يلعبها المنتخب، أمام نظيره المصري، في الرابع من أغسطس المقبل.

وستتحول بعثة المنتخب الليبي للمحليين، إلى تونس بعد إنهاء التجمع الداخلي القصير.

وتأتي هذه الخطوات، في إطار برنامج المنتخب التحضيري لمباراتي الجزائر القادمتين، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للمحليين “كينيا 2018”.

وانطلقت تدريبات المنتخب الليبي، صباح الأحد، على ملعب نادي المدينة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب، جلال الدامجة.

وكان المدرب الدامجة، قد استدعى 18 لاعبا، للالتحاق بالتجمع هم: عبد السلام امسلم، أحمد عزاقة، المعتصم صبو، أحمد هويدي، أحمد التربي، ربيع اللافي، سعد جبارة، إدريس الضراط، عبد الله العرفي، سفيان بن عمران، إبراهيم العجيل، يحيى الزليتني، مؤيد القريتلي، السنوسي الهادي، سالم المسلاتي، أحمد بودبوس، علي البرداح وأنور مخلوف.