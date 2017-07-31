أخبار ليبيا 24 – خاص

أعطى رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة عوض الدرسي، الإذن لإنشاء عدد من محطات التحلية في بعض المناطق التابعة لبلدية طبرق.

وأذن الدرسي للشركة المنفذة لمحطة التحلية بالفرع البلدي بالخاثر، بالبدء في إنشاء المحطة المزمع إقامتها والتي سوف تنتج 500 متر مكعب من المياه يوميًا.

وأطلع الدرسي، على منطقة باب الزيتون، وأعطى الإذن لبناء محطة التحلية داخلها تقدر قدرتها الإنتاجية بـ 1000 متر مكعب يوميًا، إضافة لبناء محطة تحلية بمنطقة القعرة بقدرة إنتاجية تقدر بـ 500 متر مكعب من المياه يوميًا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للموارد المائية تقوم حاليًا بإنشاء عدد 12 محطة لتحلية المياه بنظام التناضح بمناطق القرضبة وبالخاثر والمرصص وكروم الخيل والقاعدة وباب الزيتون والقعرة وكمبوت وبئر الأشهب وقصر الجدي والبردي وأمساعد، وهذه المحطات سوف تخفف العبء على محطة تحلية المياه بمدينة طبرق والتي تعاني من نقص في قطع الغيار والمواد التشغيلية وعدم صرف مرتبات العاملين فيها .