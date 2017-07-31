أخبار ليبيا 24-خاص

اختتم الخميس مؤتمر الآثار الأول في الجبل الأخضر المنعقد بمدينة شحات وذلك بتنظيم مركز الخبرة القضائية والبحوث وفرع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالجبل الأخضر وذلك بعد خروجه بعدة توصيات بغية الحفاظ على الموروث الثقافي في البلاد.

وأوصى المشارِكون بضرورة تكاتف الجهود الإعلامية والحكومة في حماية الآثار من النهب والضياع كحماية للموروث الثقافي والحضاري، إلى جانب تأسيس مركز أبحاث ودراسات مشتركة يجمع بين التخصصيْن في علم الآثار والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، والاهتمام بالمتاحف والتعاون مع اتحاد بلديات التراث العالمي الخمس.

وقد حضر فعالياته نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث العقيد محمد الحجازي، ووكيلة وزارة العدل بالحكومة الموقتة سحر بانون إلى جانب أعداد كبيرة من خبراء الآثار، ومشاركين من قسم التاريخ والآثار والجيولوجيا بجامعة عمر المختار، وكلية التاريخ والحضارة بجامعة محمد بن علي السنوسي، وعناصر من شرطة الآثار والسياحة والنيابة العامة ومصلحة الآثار.

وشهد المؤتمر طرح عدة أوراق علمية منها ورقة عن العمل التطوعي ودوره في التوعية بأهمية الآثار والتراث، لرئيس قسم الآثار بجامعة عمر المختار فتح الله خليفة الحداد، وورقة حول اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس للدكتور أحمد عيسى فرج من قسم الآثار، وأيضًا ورقة من القسم نفسه للدكتور ونيس عمر بولطيعة حول الآثار الإسلامية في برقة.

بالإضافة إلى ورقة حول قانون رقم (3) لسنة 1955 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة “المميزات والعيوب”، للأستاذ خالد عبدالسلام الفائدي خبير آثار بمركز الخبرة القضائية والبحوث، وورقة حول حفريات الإنقاذ في الموقع الجنوبي لبلاغراي للدكتور محمد التواتي بوشاح من وحدة البحوث الأثرية بمركز الخبرة، وأخيرًا ورقة حول الجيوفيزياء وتطبيقاتها على المواقع الأثرية للأستاذ عبدالسيد عبدالحفيظ بوشغميمه من قسم الجيولوجيا بجامعة عمر المختار.