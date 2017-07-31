أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر أمس الأحد، القرار رقم (217)، بشأن إعادة تشكيل لجنة الجرحى التابعة للقوات المسلحة.

ونص القرار في مادته الأولي على ضرورة إعادة تشكيل لجنة شؤون الجرحى بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وشملت اللجنة المشكلة من قبل القائد العام، على 11 عضوًا، برئاسة عميد سعد عمر موسي الفسي، وعضوية عميد ميلاد اهويدي ميلاد، وعقيد فرج عبد السلام صؤ علي، وعقيد عبد السلام علي الكاديكي، عقيد محمد اكريم محمد، نقيب فائز فرج البرغثي، وطبيب أحمد صالح حموري، وطبيب محمد حسن عجرم، وطبيب وسام امنيسي منصور، وطبيب عقيلة علي محمد، وطبيب مصطفي صالح محمد.

وجاء في المادة الثانية من ذات القرار أن تؤول المهام الموضحة بموجب المادة الثالثة بالقرار رقم (27) لسنة 2015 م، إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى لهذا القرار.