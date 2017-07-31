أخبار ليبيا 24/خاص

تواصل السلطات التونسية وضع رجل الأعمال التونسي شفيق جراية رهن الإقامة الجبرية على خلفية اتهامه بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك بعد مرور شهرين على قيام فرقة أمنية خاصة باعتقاله رفقة رجل الأعمال ياسين الشنوفي أثناء تواجدهما بمقهى بجهة البحيرة بالعاصمة التونسية.

وأكد مصادر تونسية مطلعة لأخبار ليبيا 24 أن جراية الذي اعتقل في 23 مايو الماضي متهم بتعامله مع زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا عبد الحكيم بلحاج، وهو ما تناولته وسائل الإعلام التونسية بتويع واصفة جراية بأنه “رجل بلحاج في تونس”، مضيفة أن قوات الحرس الوطني داهمت في نفس الليلة منزل قطب المال والأعمال الشهير بحثا عن أدلة إدانة في شبهة المساس بأمن الدولة وملفات فساد.

وسارع أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج إلى التبرأ من صديقة شفيق جراية بعد ايقافه بتهمة التورط في شبكات التهريب و الارهاب .

وبحسب ما نشرت صحيفة القدس برس نفى بلحاج وجود أي علاقة مالية أو استثمارية مع شفيق جراية.

وأشار بلحاج إلى أن جراية قد زار ليبيا سابقا مضيفا “لقد تم الزج باسمي في كثير من القضايا التونسية، ومنها مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأنا لا معرفة لي بأي منهما أصلا، ولكن كل من اتهمني بذلك اعتذر بعد ذلك”.

وصرح أن قضية جراية لها علاقات بقضية حسابات داخل مؤسسات حزبية”.

وحذّر من وجود بعض الاجندات الإعلامية للإساءة للعلاقات بين تونس وليبيا عن طريق حملات من بعض الصحف غير المهنية خدمة لاجندات أجنبية عن المنطقة”.

ويأتي استمرار وضع جراية رهن الإقامة الجبرية بعد قرار اصدرته النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضده وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وأضافت النيابة العسكرية في حيثيات قرارها قائلةً ” ذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية”.

الجدير بالذكر أن السلطات التونسية تشن منذ فترة حملة اعتقالات شملت عددا من رجال الأعمال البارزين، من بينهم شفيق الجرّاية المقرّب من نداء تونس، والمعروف بمشاركته لعائلة “الطرابلسية” قبل الثورة التونسية في تجارة الموز والعقارات ومجاهرته بعلاقته الطيبة مع السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج.