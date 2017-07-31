أخبار ليبيا 24 – خاص

أُغلق باب الانتقالات في ليبيا بشكل رسمي، بحلول منتصف ليلة السبت، لكن العديد من الأندية قد نجحت في عقد صفقات خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

فريق النصر كان الأبرز في الرمق الأخير من فترة الانتقالات، حيث نجح في تعزيز صفوفه بثلاثي إفريقي، يتكون من: مدافع المنتخب الغاني الأولمبي، بيتر أودورو، وصانع الألعاب، إبراهام اتوبرا، والمهاجم جيلبيرت فيامينو.

وتكفل المرشح في انتخابات نادي النصر، مصطفى عبد السلام، بقيمة التعاقدات.

ونجحت إدارة نادي المحلة في التعاقد مع مهاجم أهلي طرابلس، محمد التاورغي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وعزز المحلة صفوفه أيضًا باللاعب عبد الله جديدو، من فريق خليج سرت، وإبراهيم المنتصر من فريق الوحدة.

أما الأنوار، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، فضم في الساعات الأخيرة لاعب وسط أهلي بنغازي والتحدي السابق، ناجي الطيب، وتعاقد مع المدافع المخضرم، علاء الأوجلي، ليدعم صفوفه قبل انطلاق منافسات الدوري.

وحصل الأهلي بنغازي على خدمات مدافع المدينة، مصدق العمامي، بينما أعلن بشكل رسمي فك الارتباط مع لاعب الارتكاز، هويدي زقلام، بالتراضي، بعد ساعات من التعاقد معه، ليعود اللاعب ويجدد عقده مع فريقه السابق، الهلال.