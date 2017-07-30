أخبار ليبيا 24 – خاص

لقي شاب يبلغ من العمر 28 عاماً حتفه يوم أمس الأول الجمعة في مدينة طبرق بعد أن أطلق عليه النار من بندقية خرطوش ولاذ الجناة بالفرار.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي طبرق عقيد رمضان المزيني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجناة قاموا بتسليم أنفسهم لرجال الأمن في مدينة بنغازي وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص .

وأكد المزيني أن هذه القضية هي قضية القتل الأولى بعد شهر رمضان حيث أن المدينة لم تشهد أية قضية قتل خلال الشهر المبارك بسبب توقف المجرمون وشاربي الخمر عن هذا السلوك خلال الشهر الفضيل .

وأشار رئيس القسم إلى أن أسباب القتل في المدينة يرجع إلى انتشار الحبوب المخدرة والخمر بالإضافة إلى انتشار السلاح ، لافتا إلى أن عدد حالات القتل التي سجلت في سجلات البحث الجنائي بطبرق بلغت أكثر من 100 قضية قتل بعد 17 فبراير .

وأفاد أنه تم الكشف والتعرف على كل الجناة وليس لدينا أية قضية قيدت ضد مجهول بفضل حرص وخبرة رجال البحث الجنائي بالمدينة رغم قلة الإمكانيات ونقص السيارات وغيرها من الأمور التي تساعد رجل الأمن بالقيام بعمله على أكمل وجه .