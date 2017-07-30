أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن كل محاولات الوصول إلى حل ينهي الأزمة في بلادنا تجد من يعارضها ويناصبها العداء حتى مسودة الدستور التي طال انتظارنا لصدورها رغم ما لدينا عليها من ملاحظات يمكن أن نعبر عنها عند الاستفتاء .

وأضاف الشيباني أن كل هذا الانفلات والفوضى على جميع الأصعدة بسبب غياب الدولة التي تحتكر امتلاك السلاح وإنفاذ القانون واستعمال القوة ضد المخالفين، ذلك لن يتحقق مالم يقوم الجيش الليبي المنبثق عن مجلس النواب بالترتيبات الأمنية وحل التشكيلات المسلحة والمجالس العسكرية بجميع أنواعها وجمع السلاح، وعودة المهجرين في الداخل والخارج، وإطلاق سراح المعتقلين أو محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها مقتضيات العدالة النزيهة.

وأفاد عضو مجلس النواب أنه بعد تحقيق كل ذلك يكون للدستور والانتخابات معنى يمكن أن يقودنا إلى الدولة المدنية المنشودة وننعم بالأمن والاستقرار وبناء ليبيا المستقبل.

يشار إلى أن محتجون حاصروا عدد من أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مدينة البيضاء أمس السبت احتجاجا على التصويت على مسودة الدستور المقترحة أخيرًا.