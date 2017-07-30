أخبار ليبيا24- خاص

نفى عضو الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أمراجع علي أن تكون مسودة الدستور الأخيرة ضد القوات المسلحة العربية الليبية أو الشرطة أو بها تدخل يهودي كما قال المحتجون والرافضين لهذه المسودة.

وأضاف علي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن المتظاهرون لديهم معلومات خاطئة حول المسودة فهي تدعم الجيش و الشرطة و تجعل منهم مؤسسات مستقلة ولا توجد بها تدخلات أو إملاءات خارجية و تحفظ وحدة ليبيا و تحفظ التوازن بين الأقاليم الثلاث و توجد بها جميع الحقوق للعهد الأول و العهد الثاني و الحقوق التضامنية.

وأكد عضو الهيأة أن هذه المسودة توجد بها أيضا توزيع للثروات بطريقة جميلة جدا بين المستوى الوطني و المستوى المحلي أما فيما يخص الحكم المحلي فإن المواطن في المستقبل وفقا لهذه المسودة لا يحتاج أن يذهب إلى أية مدينة او محافظة أخرى لأنه سوف يجد كل ما يحتاجه في محافظته وفقا لمبدأ التدبير الحر.

وأشار إلى أن انتخاب رئيس الدولة يتم عن طريق التصويت المباشر ولكن سوف يراعي التوزيع الجغرافي، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه المسودة توجد 12 هيأة مستقلة لا تخضع إلا لمجلس النواب مباشرة في حالة الوضع الرقابي عليها بكل صراحة.

وتابع علي “هذه المسودة رائعة جدا و ذلك بشهادة خبراء دوليين من الخارج أكدوا أن الدستور الليبي تجاوز العديد من دساتير الدول العربية و بعض من الدول الأوروبية أيضا ليعلم الجميع أن الاعضاء 43 المصوتين منهم 11 عضوا من إقليم برقة والأعضاء الباقيين الذي لم يحضروا هذه الجلسة 7 أعضاء أحدهم يعاني من وعكة صحية منعته من الحضور لمقر الهيأة”.

وحول اقتحام مقر الهيأة من قبل بعض المتظاهرين قال عضو الهيأة “مع احترامي لهم فهم لا يمثلون الشارع ولا يمثلون مدينة البيضاء التي تحتضن مقر الهيأة و لا يمثلون برقة ولا يمثلون ليبيا كاملة هم عبارة عن عدد بسيط لا يتجاوز الثلاثون شخص لهم رأي يحترم و يأخذ به” .

وواصل حديثه قائلا “ليعلم كل الليبيين أن التصويت في الجلسة 74 للهيأة مساء أمس السبت كان بشكل قانوني و صحيح مع اعتراف الأعضاء الرافضين للمسودة”.

وأوضح علي أن ماحدث يوم أمس السبت خلال التصويت أنه على تمام الساعة الرابعة مساء في الجلسة 74 للهيأة خلال هذه الجلسة تم تلاوة نصوص المسودة بالكامل و تم التصويت عليها كاملة بحضور 44 عضو و كان التصويت بعدد 43 عضو و امتناع عضوا واحد.

وأفاد عضو الهيأة أن هذا التصويت يعتبر تصويتا قانونيا صحيحا لا تشوبه أية أخطاء لأن الإعلان الدستوري يقول إن التصويت بالنصاب القانوني داخل الهيأة ثلثي الأعضاء + 1 و جلسة السبت كانت بعدد 44 عضو و التصويت بعدد 43.

ولفت علي إلى أنه بعد التصويت مباشرة دخل علينا المتظاهرين في مقر الهيأة و لكن لم نسمع لهم مطالب و لكن تبين إلينا أن لديهم معلومات خاطئة بأن هذه المسودة بها تدخل يهودي و أنها ضد الجيش و الشرطة و كل هذا الكلام عاري عن الصحة تماما.