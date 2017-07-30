أخبار ليبيا24- خاص

أكد عضو الاتحاد الليبي لكرة القدم محمد عبدالرحمن بوجود لـ “أخبار ليبيا 24” عدم إقامة المباراة الودية الثانية بين المنتخب الليبي والمنتخب المصري للمحليين بسبب تغيير الطاقم الفني للمنتخب المصري وتأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.

وكان المنتخب الليبي خسر بهدف لصفر في اللقاء الودي الأول أمام المنتخب المصري في شهر يونيو الماضي في ملعب بترو سبورت.

وأعلن في وقت سابق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إقالة هاني رمزي من تدريب منتخب مصر للمحليين بداعي توليه القيادة الفنية لنادي الاتحاد السكندري.