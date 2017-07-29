أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل إدارة نادي الاهلي بنغازي انتفاضتها في سوق الانتقالات المحلية ونجحت الجمعة في الحصول على خدمات لاعب الارتكاز هويدي زقلام قادماً من الهلال .

ويعتبر هويدي زقلام من ابرز الاسماء المحلية في مركز لاعب الوسط الفكاك وسبق للاعب وأن خاض تجربة احترافية ناجة في الدوري العراقي مع فريق الميناء .

وكانت إدارة نادي الاهلي بنغازي قد نجحت خلال الايام الماضية في التعاقد مع الظهير الايمن علي معتوق قادماً من الهلال إضافة الى الحصول على خدمات الهداف أحمد كراوع إضافة الى التعاقد مع المهاجم سعد البرداح .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي بنغازي تحضيراته ونجح في تجقيق الفوز ودياً على وفاق اجدابيا بنتيجة 5-0 كما تعادل ودياً امام شباب الجبل .